Taklalar atarak durabildi: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu’dan Seydiler ilçesine gitmekte olan Mehmet Alban yönetimindeki 37 HB 3575 plakalı otomobil, Toprak Köprü Mevkii'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak havalanan otomobil, derenin üzerinden mermer üretimi yapılan işyerinin bahçesine uçtu. Burada mermerlere çarparak yaklaşık 40 metre takla atan otomobil sürücüsü Mehmet Alban, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Alban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı kaza mahallinde, başka bir kişinin olma ihtimaline karşı çevrede arama yapıldı.
Bu esnada kazayı haber alan Mehmet Alban’ın yakınları, olay yerine geldi. Alban’ın ölüm haberiyle birlikte aile, sinir krizi geçirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, aileyi sakinleştirmekte büyük güçlük çekti.
Vatandaşların yardımıyla cenaze aracına konulan Alban’ın cenazesi, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazada, aracın başta motor kısmı olmak üzere parçaları çevreye savruldu. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra aracı, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 03.03.2015 09:29