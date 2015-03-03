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Taklalar atarak durabildi: 1 ölü

Kastamonu’da mermer üretimi yapan işyerinin bahçesine uçan otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen aile, sinir krizleri geçirdi

Taklalar atarak durabildi: 1 ölü

Kastamonu’da mermer üretimi yapan işyerinin bahçesine uçan otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen aile, sinir krizleri geçirdi

03 Mart 2015 Salı 10:28
Taklalar atarak durabildi: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu’dan Seydiler ilçesine gitmekte olan Mehmet Alban yönetimindeki 37 HB 3575 plakalı otomobil, Toprak Köprü Mevkii'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak havalanan otomobil, derenin üzerinden mermer üretimi yapılan işyerinin bahçesine uçtu. Burada mermerlere çarparak yaklaşık 40 metre takla atan otomobil sürücüsü Mehmet Alban, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Alban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı kaza mahallinde, başka bir kişinin olma ihtimaline karşı çevrede arama yapıldı.
Bu esnada kazayı haber alan Mehmet Alban’ın yakınları, olay yerine geldi. Alban’ın ölüm haberiyle birlikte aile, sinir krizi geçirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, aileyi sakinleştirmekte büyük güçlük çekti.
Vatandaşların yardımıyla cenaze aracına konulan Alban’ın cenazesi, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazada, aracın başta motor kısmı olmak üzere parçaları çevreye savruldu. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra aracı, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırdı.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 09:29
Anahtar Kelimeler:
KastamonuSeydilerMehmet Alban
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