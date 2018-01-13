Takla atıp alev topuna dönen araçta sıkışan şoför feci şekilde can verdi

ANKARA'DA kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi.
GÜVENLİK KULÜBESİNE ÇARPIP TAKLA ATTI
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ, İTFAİYE YARDIMIYLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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