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Takla atıp alev topuna dönen araçta sıkışan şoför feci şekilde can verdi

Ankara'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil, alev topuna döndü. Parçaları dört bir yana dağılan araçta sıkışan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti

Takla atıp alev topuna dönen araçta sıkışan şoför feci şekilde can verdi

Ankara'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil, alev topuna döndü. Parçaları dört bir yana dağılan araçta sıkışan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:23
Takla atıp alev topuna dönen araçta sıkışan şoför feci şekilde can verdi
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ANKARA'DA kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi.

GÜVENLİK KULÜBESİNE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ, İTFAİYE YARDIMIYLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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KızılayÇankayaAnkara3. Sayfa
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