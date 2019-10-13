Takla atarak hurdaya dönen aracın korkunç kazası

KAZA gece saat 02.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. kontrolündeki 07 HCE 10 plakalı araç, Aşık Veysel Caddesi üzerine geldiği sırada aracının sürüş hakimiyetini kaybetti. Refüje çarptıktan sonra takla atan araç, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı, yanında bulunan Yasin O. ve Cahit A. ise o sırada yoldan geçmekte olan diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Hafif yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritli verilirken, refüjde yan yatar pozisyondaki araç çekici vasıtasıyla bölgeden alındı.