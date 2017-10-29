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Takla atarak başka araca çarptı, iki sürücü de olay yerinde can verdi!

Takla atarak karşı şeride geçen araç, başka bir araçla çarpıştı. Sürücüler, olay yerinde can verdi

Takla atarak başka araca çarptı, iki sürücü de olay yerinde can verdi!

Takla atarak karşı şeride geçen araç, başka bir araçla çarpıştı. Sürücüler, olay yerinde can verdi

29 Ekim 2017 Pazar 12:42
Takla atarak başka araca çarptı, iki sürücü de olay yerinde can verdi!
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MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI

İzmir-Ankara karayolunda  Turgutlu'dan  Salihli istikametine seyir halinde olan 34 yaşındaki Ramazan  Aksakal yönetimindeki 45 LC 645 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride takla atarak geçti.

BAŞKA BİR ARAÇLA ÇARPIŞTI

Karşı şeride geçen araç  İzmir istikametine seyir halinde olan Rahmi Koçal (48) yönetimindeki 06 FM 8288 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 FM 8268 plakalı araç bankete düşerken her iki araçta hurdaya döndü.

SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada araç sürücüleri Ramazan Aksakallı ve Rahmi Koçal hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda AKS ve 112 acil servis ekibi intikal ederken cenazeler  Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda savcılık incelemesi başlarken emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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ManisaTurgutluTrafik KazasıKarşı şerit
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