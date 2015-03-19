Takla atan otomobilden vatandaşlar kurtardı

ALINAN bilgiye göre, Büyükdere mahallesi Kaplanlı caddesinde Emre U. idaresinde ki 43 US 043 idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı takla attı. Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı. Bu sırada olay yerinde gelen 110 itfaiye ekipleri otomobilin alev alma riskine karşı güvenlik önlemi aldı. Kaza sonucunda yaralanan Emre U., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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