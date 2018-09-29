Takla atan otomobilde biri çocuk üç kişi yaralandı

 Antalya'da takla atıp hurdaya dönen araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Takla atan otomobilde biri çocuk üç kişi yaralandı
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KAZA, saat 11.15 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Çalkan yönetimindeki 07 VGC 30 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sağındaki kaldırım taşlarına çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ferdi Çalkan, eşi Ümran Çalkan ve kadının önceki evliliğinden oğlu Mert Süngü’yü (6) araç içerisinden çıkardı. 
Ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, hurdaya dönen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. 

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