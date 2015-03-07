Takla atan araçtan yara almadan çıktı

Kaza mahalline gelen polis ekipleri, sürücüye yardımcı oldu. Hurdaya dönen otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen polis ekipleri, sürücüye yardımcı oldu. Hurdaya dönen otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazada, yol kenarına savrularak tepe takla kalan otomobildeki sürücü, benzinlik ve lokanta çalışanlarının yardımıyla araçtan burnu bile kanamadan çıkmayı başardı. Kazanın şokunu kısa süre üzerinden atamayan sürücü, araçtan sağ çıktığına şükretti.

Kazada, yol kenarına savrularak tepe takla kalan otomobildeki sürücü, benzinlik ve lokanta çalışanlarının yardımıyla araçtan burnu bile kanamadan çıkmayı başardı. Kazanın şokunu kısa süre üzerinden atamayan sürücü, araçtan sağ çıktığına şükretti.

, D-110 Karayolu üzerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi alt yolundaki bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ istikametine seyreden Yalçın K. yönetimindeki 59 LE 832 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak 4 takla attı.

KAZA , D-110 Karayolu üzerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi alt yolundaki bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ istikametine seyreden Yalçın K. yönetimindeki 59 LE 832 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak 4 takla attı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.