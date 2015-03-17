Takım otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre Bucaspor U17 takımını taşıyan minibüs antrenman dönüşü İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Bucaspor’un genç oyuncusu 16 yaşındaki Ömer Teymur, hayatını kaybederken, 1’i ağır yaralı olmak üzere 7 kişi yaralandı. Ömer Teymur kaldırıldığı Özel Tınaztepe Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Yaralılar kaza yerine en yakın hastanelere kaldırıldı.