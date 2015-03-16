Tahlihsiz baba kazara evlat kurbanı oldu

OLAY , dün öğle saatlerinde Sütçüler ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, babasıyla birlikte keçi otlatan 19 yaşındaki O.Y., kar üzerinde dengesini kaybederek yere düştü. O.Y’nin yere düşmesiyle elindeki tüfek ateş aldı.Tüfekten çıkan saçmalar önünde yürüyen 50 yaşındaki babası Mustafa Y. kalçasına ve sırtına isabet etti. Babasının kanlar içinde kaldığını gören O.Y. yakınlarından yardım istedi. Isparta Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Mustafa Y, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma O.Y'yi gözaltına aldı. Mustafa Y'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından memleketine gönderildi.