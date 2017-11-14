Tafiği felç eden intihar girişimi! Sonunda ikna oldu

İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştı. Polislerin intihar girişiminde bulunan kişiyi 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı ve başarılı oldu.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.