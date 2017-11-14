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Tafiği felç eden intihar girişimi! Sonunda ikna oldu

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısına çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki vatandaş 2 saat içinde ikna edildi

Tafiği felç eden intihar girişimi! Sonunda ikna oldu

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısına çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki vatandaş 2 saat içinde ikna edildi

14 Kasım 2017 Salı 17:42
Tafiği felç eden intihar girişimi! Sonunda ikna oldu
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İSTANBUL'UN  Şişli ilçesinde bir binanın 5'inci katına çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, trafik yoğunluğu oluştu.

ATLAMA İHTİMALİNE KARŞI HAVA YASTIĞI AÇILDI

Şişli Halaskargazi Caddesi'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldı.  İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştı. Polislerin intihar girişiminde bulunan kişiyi 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı ve başarılı oldu.

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