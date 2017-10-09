Tadilat yapan polisin feci sonu! Çöken duvarın altında can verdi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası 47 yaşındaki İzzet Bilgin, evde tadilat yapmaya başladı. Bu sırada duvarın yıkılmasıyla polis memuru altında kaldı. Vatandaşlar tarafından duvarın altından çıkartılan, 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti. Bilgin'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA 'DA evine tadilat yaptığı sırada duvarın yıkılmasıyla altında kalan polis memuru hayatını kaybetti.

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