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Tadilat yapan polisin feci sonu! Çöken duvarın altında can verdi

Bursa'da evinde tadilat yaparken çöken duvarın altında kalan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Tadilat yapan polisin feci sonu! Çöken duvarın altında can verdi

Bursa'da evinde tadilat yaparken çöken duvarın altında kalan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:48
Tadilat yapan polisin feci sonu! Çöken duvarın altında can verdi
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BURSA'DA evine tadilat yaptığı sırada duvarın yıkılmasıyla altında kalan polis memuru hayatını kaybetti.

TADİLAT YAPARKEN DUVARIN ALTINDA KALDI

Olay, merkez  Osmangazi ilçesi Demirtaş  Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası 47 yaşındaki İzzet Bilgin, evde tadilat yapmaya başladı. Bu sırada duvarın yıkılmasıyla polis memuru altında kaldı. Vatandaşlar tarafından duvarın altından çıkartılan, 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti. Bilgin'in cesedi otopsi için  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Adli Tıp KurumuDumlupınarOsmangaziPolisBursa
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