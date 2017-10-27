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Tacizden gözaltına alındı, bırakılınca şikayetçi oldu

Erzurum'da hastanede 36 yaşındaki M.Y.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 70 yaşındaki S.A. serbest bırakıldı. S.A., serbest kaldıktan sonra, kadının eşinin kendisini dövdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu

Tacizden gözaltına alındı, bırakılınca şikayetçi oldu

Erzurum'da hastanede 36 yaşındaki M.Y.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 70 yaşındaki S.A. serbest bırakıldı. S.A., serbest kaldıktan sonra, kadının eşinin kendisini dövdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu

27 Ekim 2017 Cuma 11:57
Tacizden gözaltına alındı, bırakılınca şikayetçi oldu
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OLAY, geçen 25 Ekim günü saat 12.00 sıralarında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. M.Y., eşi O.Y. ile birlikte yoğun bakım ünitesinde yatan annesini ziyaret için hastaneye geldi. Yoğun bakım ünitesinin yerini bilmeyen çift, S.A.'dan yardım istedi. Bunun üzerine S.A., yoğun bakımın yerini gösterebileceğini söyleyerek M.Y. ve eşi O.Y. ile birlikte yürümeye başladı. İddiaya göre, S.A., bu sırada M.Y.'nin kalçasını elledi. Durumu fark eden O.Y., S.A.'ya tokat atınca, yaşlı adam kaçarak uzaklaştı.

Hastane polisine giden genç çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.A. daha sonra Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti ve kadının eşinin kendisini dövdüğünü ileri sürüp, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
TacizGözaltışikayet
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