Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Tacizciden pes dedirten savunma

Diyarbakır'da cinsel istismar iddiasını soruşturan savcı, 8 yaşındaki S.A. adlı kızı hastaneye sevk ederek tecavüze uğrayıp uğramadığına ilişkin rapor istedi

Tacizciden pes dedirten savunma

Diyarbakır'da cinsel istismar iddiasını soruşturan savcı, 8 yaşındaki S.A. adlı kızı hastaneye sevk ederek tecavüze uğrayıp uğramadığına ilişkin rapor istedi

12 Mart 2015 Perşembe 13:07
Tacizciden pes dedirten savunma
banner404
DİYARBAKIR'DA geçen 19 Şubat’ta Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran C.A., 10 yaşındaki oğlu H.A.,ile 8 yaşındaki kızı S.A.’yı çay şekeri vermesi için komşusuna gönderdiğini, bir süre sonra oğlunun eve yalnız döndüğünü, bir adamın kız kardeşini kaçırdığını söylediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi. Hareket geçen polis küçük kızı bir sokaktabir kişi ile birlikte yürürken buldu. Kızın yanındaki 25 yaşındaki İ.G.’yi gözaltına alan polis, bunun üzerinde bir bıçak buldu. Polis merkezine götürülen şüphelinin, bazı fotoğrafları silmeye çalıştığı fark edilince cep telefonuna el konuldu. Daha sonra psikolog eşliğinde ifadesi alınan kızı ağabeyi H.A. eve döndükleri sırada bir kişinin yanlarına geldiğini belirterek, "Yanımıza yaklaşarak kardeşime adını sordu. Bizimle birlikte apartmana geldi ve kardeşime okul harçlığı vereceğini söyledi. Bana eve gitmemi söyledi. Hırsız olduğundan şüphelendim. Hemen eve gidip anne ve babama olayı anlattım" dedi. 
"ÇIPLAK KADIN VE ADAMIN DOKTORCULUK OYNADIĞI FİLM İZLETTİ"
Çocuk İzlem Merkezi’nde psikolog eşliğinde ifadesi alınan mağdur çocuk S.A. ise "Annem beni ve ağabeyimi komşuya şeker vermek için gönderdi. Eve dönerken çirkin bir adam yarnımıza geldi ve ismimizi sordu. Sanra bana birşey söyleceğini söyledi. ’Üzerimde bozuk para var. Onu sana vereyim. Üzerimde 5 TL var gel bakkalda birlikte bozalım’ dedi. Beraber yürümeye başladık. Başka caddedeki uzakta olan bir kulübeye beni götürdü" dedi. S.A., şüphelinin kendisini dudağından öptüğünü, taytını dizine kadar indirdikten sonra iç çamaşırını yırttığını, kendi fermuarını açarak tacizde bulunduğunu, cep telefonundan çıplak kadın ve adamın doktorculuk oynadığı ve birbirlerine dokunduğu film izlettiğini söyledi.
"KÜPELERİ HOŞUMA GİTMİŞTİ"
Gözaltında ifade veren İ.Ş., olay günü arkadaşları ile birlikte alkol aldığını belirterek, eve doğru yürürken sokakta biri ağlayan iki küçük çocuğu gördüğünü söyledi. İ.Ş. ifadesinde şöyle dedi: "Ağlayan kıza küpelerinin ne kadar güzel olduğunu söyleyip bana vermesini istedim. Küpeleri vermeyince uzaklaştım. 15 dakika sonra polisler beni yakaladı. Çocuğa cinsel temasta bulunmadım, o niyetle yaklaşmadım ve taciz etmedim. Sadece sevmek amaçlı yanağına dokundum. Amacım cinsel istismar değildi. Sadece yanağına dokunarak kızı sevdim. Kapının önünde 5-10 dakika çocuğu sevdim. Çocuğu öpmedim ve yanağı dışında dokunmadım. Oradan ayrılınca polis beni yakaladı. Çocuğu bir yere götürmedim. Cinsel organımı çıkarıp çocuğa sürtmedim, görüntü izletmedim." İ.Ş., tutuklama istemi ile sevk edildiği 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde ’Çocuğun nitelikli cinsil istismarı’ suçundan tutuklandı.
BEKARET TESTİNE GÖNDERİLDİ
Soruşturmayı yürüten savcılık daha sonra küçük kızın giysileri ve sanıktan kan örnekleri alınıp karşılaştırılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmesine karar verdi. 23 Şubat tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazan savcı Umut İnci, 8 yaşındaki mağdurun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini istedi. Savcı, mağdurun bakire olup olmadığı, anal ve vajinal yoldan cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı, vücudunda darp ve cebir izi olup olmadığı konusunda doktor raporu aldırılmasını talep etti. Savcı İnci, mağdurun kan örnekleri, anal ve vajinal svaplarının da alınmasını istedi. Olayla ilgili Savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.03.2015 12:09
Anahtar Kelimeler:
HaberSoruşturmaSavcıBekaretCinsel IstismarDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim