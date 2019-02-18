Taciz ettiği kadının polis olduğunu öğrenince... 'Akşam geleceğim!'

İSTANBUL Bayrampaşa'da bulunan otogarda uygulama noktasında görevli kadın polisi taciz eden İrfancan A. hakkında dava açıldı. Olay, Bayrampaşa Otogarı içinde bulunan alışveriş merkezi girişinde meydana geldi. Uygulama noktasında görev yapan polis memuru Semra G. görevini yaptığı sırada İrfancan A. tarafından sözlü sataşmaya maruz kaldı.

'SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM'

Zanlı, polis memuruna, "Güzelim rakının yanında güzel gidersin. Akşam mezeleri hazırla geleceğim" şeklinde konuşarak tacizde bulundu. Semra G. polis tanıtım kartını göstererek kendisinin memur olduğunu söyleyince bu kez şüpheli tarafından tehdit edilmeye başlandı. İkili arasında devam eden tartışma karakolda sona erdi. Şüpheli İrfancan A. verdiği ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu iddia ederek ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti. Semra G. ve genç adam arasında yaşanan tartışmaya şahit olanlar da tanıklık ederek İrfancan A.'nın polis memuruna cinsel taciz ve tehdit içerikli hareketlerde bulunduğunu doğruladı. Hakkında "Cinsel taciz", "Basit tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları ile dava açılan İrfancan A. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Şüpheli hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

KAYNAK: SABAH