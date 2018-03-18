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Süt yüklü TIR önce iki otomobili ezdi ardından kafeye daldı! 8 yaralı

Çanakkale Çan'da kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan süt yüklü TIR, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu kafeye daldı. Kafede bulunan 8 müşteri yaralandı

Süt yüklü TIR önce iki otomobili ezdi ardından kafeye daldı! 8 yaralı

Çanakkale Çan'da kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan süt yüklü TIR, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu kafeye daldı. Kafede bulunan 8 müşteri yaralandı

18 Mart 2018 Pazar 09:57
Süt yüklü TIR önce iki otomobili ezdi ardından kafeye daldı! 8 yaralı
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ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen süt yüklü TIR, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu kafeye girdi. Feci kazada, 8 kişi yaralandı.

TIR ÖNCE OTOMOBİLE ÇARPTI SONRA KAFEYE DALDI
Çan ilçesi Tepeköy kavşağına geldiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışık'ta geçiş yapan 33 AVB 21 plakalı süt yüklü TIR, yeşil ışıkta geçen 16 EFR 98 plakalı ticari araç ile 17 YG 309 plakalı özel otomobile çarptı. TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki kafeye girdi. Feci kazada kafe de bulunan 8 kişi yaralandı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerinde 112 Acil Sağlık Ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı müdahalede bulundu. Yaralılar, TIR Şoförü Ertan Arıca (48) ile kafede bulunan Semiha Karadeniz(46), Kaan Karadeniz (22), Gülşah Yıldız(18), Nusret Açıkgöz (40), Adem Orta (29) Murat Demirci (26) ve Ogün Toy(46) Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaan Karadeniz buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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