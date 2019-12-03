Sürücüler dikkat! Antalya’da kış lastiği uygulaması yapılacak

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akseki, Elmalı, İbradı, Korkuteli ve Kaş ilçesi Ortabağ mevkiinde Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait son beş yılın sıcaklık ortalama değerlerinin 7 derecenin altında olduğundan dolayı, yapılacak trafik denetimlerinde 5 ilçede 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihine kadar kış lastiği kullanılacağını belirtildi. Açıklamada kararın, valilik onayıyla uygun görüldüğü de ifade edildi.

