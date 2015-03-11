Suriyeli kadına fuhuş tuzağı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 ay önce 6 yıldır evli olan ve 2 çocuğu bulunan Hanel A. (25) ile Yusuf H. (36), Suriye'deki savaştan kaçarak Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşti. Yusuf H. iç savaşta yaralandığı için çalışamadığından, eşi ve iki çocuğu güç şartlar altında yaşamaya başladı. Bu arada, Alaaddin T. (49) isimli bir kişi Suriyeli aile ile Altınözü'ne gittiği sırada tanışınca, "Size Adana'da iş ayarlarım" dedi. Bunun üzerine aile Alaaddin T.'ye inanarak Adana'ya geldi. Alaaddin T. Adana'ya geldiğinde aileyi Sündüz M. (57) isimli kadının evine getirdi. Ancak eve çok sayıda erkek gelip gidiyordu. Sündüz M., Suriyeli kadından fuhuş yapmasını istedi. Bu arada Suriyeli kadının kocası da başka bir odada kalıyordu. Hanel A. çocukları 5 gündür aç olduğu için fuhuş yapmayı kabul etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri de Sündüz M.'nin daha öncede fuhşa yer temin etmek ve aracı olmak suçundan kaydı olduğu için evi takibe almıştı. Evde bir hareketlilik yaşanınca polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında Sündüz M., Suriyeli kadının kocası gözaltına alındı. Fuhuş yapmaya gelen erkeklerin de ifadesine başvuruldu. Sündüz M. fuhuş yaptırmadığını söylese de eve gelen erkekler para karşılığı Suriyeli kadınla birlikte olduklarını söyledi. Hanel A.'nın ise savaştan kaçtıklarını eşinin savaşta yara aldığı için çalışamadığını, bu nedenle çocuklarının 5 gündür aç olduğunu, fuhuş yapmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli kontrol sistemiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Suriyeli aile ise Altınözü'ne gönderildi.









Kaynak: İHA