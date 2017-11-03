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Suriyeli genci kaçıran fidyecilerden birinin kimliği şaşkına çevirdi

İstanbul'da Suriyeli genci kaçırarak 5 gün boyunca rehin tutan ve 50 bin dolar fidye isteyen 5 zanlı yakalandı. Fidyecilerden biri, Suriyeli gencin akrabası çıktı

Suriyeli genci kaçıran fidyecilerden birinin kimliği şaşkına çevirdi

İstanbul'da Suriyeli genci kaçırarak 5 gün boyunca rehin tutan ve 50 bin dolar fidye isteyen 5 zanlı yakalandı. Fidyecilerden biri, Suriyeli gencin akrabası çıktı

03 Kasım 2017 Cuma 09:13
Suriyeli genci kaçıran fidyecilerden birinin kimliği şaşkına çevirdi
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İSTANBUL'DA Suriye uyruklu Abdülhadi A.(21)'yı kaçırarak 5 gün boyunca rehin tutan ve ailesinden 50 bin dolar fidye isteyen 1'i kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin Abdülhadi A.'nın uzaktan akrabası olduğu ortaya çıktı.

KADINLA KANDIRIP KAÇIRMIŞLAR

İstanbul'da polise başvuran lokanta işletmecisi Muhammet Mumin A., yanında garson olarak çalışan Abdülhadi A.'nın kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Muhammet Mumin A., Abdülhadi A.'nın en son 26 Ekim 2017 tarihinde "Abi ben internet üzerinden bir kızla tanıştım. Onunla  Avcılar'a buluşmaya gidiyorum." dediğini belirtti. Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve müzakare timi ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphhelilerin 50 bin dolar fidye istediklerini, pazarlık sonucu 10 bin dolara razı olduklarını belirlendi. Düzenlenen operasyonla önce A.T., yakalandı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda kaçırılan Abdülhadi A.'nın  Avcılar,  Yeşilkent mahallesinde bir evde tutulduğunu tespit etti.

POLİS REHİNEYİ KURTARDI

Polis önceki gün düzenlendiği operasyonda diğer şüpheliler A.E.M.(30), B.C.(23) ile kadın şüpheli S.M.(27) 'yi gözaltına aldı. Aynı evde zorla tutulan Abdülhadi A. da polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğ'ünde tanıdıkları ile gözyaşları içinde kavuşan Abdülhadi A., "İnternet üzerinden tanıştığım kız beni çok beğendiğini söyleyince onun yanına gittim. Ancak buluştuğumuzda başka kişilerde yanımıza gelip beni zorla bir eve götürdüler" dedi.

BİRİ KAÇIRILAN KİŞİNİN AKRABASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.T.'nin kaçırılan Abdülhadi A.'nın uzaktan akrabası olduğu tespit edildi. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AvcılarSuriyeİstanbul3. SayfaKaçırılan Suriyeli
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