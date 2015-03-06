Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

KAHRAMANMARAŞ Merkez Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine Yavuzselim mahallesinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Cami önleri başta olmak üzere ana arterler üzerinde dilencileri takibe alan zabıta ekipleri, biri çocuk biri Suriye uyruklu 6 kişiyi yakaladı. Toplanan dilencileri belediyeye getiren zabıta ekipleri üst aramasında Suriye uyruklu dilencinin üzerinden çıkan paralar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Suriye uyruklu dilenci yabancılar şubesine teslim edilirken, üzerinden çıkan paralara el konuldu. Yakalanan diğer dilenciler ise, haklarında kabahatler kanununa göre işlem yapılmasıyla serbest bırakıldı.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 17:19