Sürat felaket getirdi: 1 yaralı

Akseki'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Sürat felaket getirdi: 1 yaralı
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FERHAT Varkış idaresindeki 42 NT 092 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Varkış sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilin içerisinden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Varkış, Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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