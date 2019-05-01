ALANYASPORLU yıldız futbolcu 28 yaşındaki Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kaza sonrası VİP minibüsü kullanan şoför E.A. polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şoförün ifadesinde kaza sonrası yapılan uyuduğu yönündeki ilk açıklamaların aksine “Uyumadım, araç bir anda kontrolden çıktı” dediği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 10:42
Sural'ın ölümüne sebep olan şoför: 'Uyumadım, araç kontrolden çıktı'
Kayserispor deplasmanı dönüşü Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VİP minibüsün Dinek Mevkisi yakınlarında yaptığı kazada Alanyasporlu Josef Sural yaşamını yitirmişti. VİP minibüsün şöforünün alınan ifadesinde 'Uyumadım ' demesi dikkatleri çekti.