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Şüpheli paket paniği!

Maltepe'de bir işyenin duvarına asılan pankartın altına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu . Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan etrafı bantla sarılan paket boş çıktı

Şüpheli paket paniği!

Maltepe'de bir işyenin duvarına asılan pankartın altına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu . Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan etrafı bantla sarılan paket boş çıktı

07 Kasım 2017 Salı 09:38
Şüpheli paket paniği!
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MALTEPE Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftanoğlu caddesi üzerinde bir işyerinin duvarına asılan pankart ve altında da paket olduğu ihbarını alan polis  ekipleri olay yerine geldi. Ekiple çevre güvenliği alırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekibindeki görevli polis, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketin yanına gitti. Fünye ile patlatılan bomba süsü verilmiş paket boş çıktı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasının ardından sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.

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Son Güncelleme: 07.11.2017 09:42
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Paket Alarmışüpheli Paket
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