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Şüpheli ölüm! Boğuşma izlerini gören polis, harekete geçti

İzmir Konak'taki metruk bir depoda yaşayan 50 yaşlarındaki adam ölü bulundu. Olay yerinde boğuşma izlerine rastlayan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı

Şüpheli ölüm! Boğuşma izlerini gören polis, harekete geçti

İzmir Konak'taki metruk bir depoda yaşayan 50 yaşlarındaki adam ölü bulundu. Olay yerinde boğuşma izlerine rastlayan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
Şüpheli ölüm! Boğuşma izlerini gören polis, harekete geçti
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İZMİR'İN Konak ilçesindeki metruk bir depoda yaklaşık 50 yaşlarında, öldürüldüğü değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1492 Sokak'ta bulunan metruk bir depoda meydana geldi. Yerde hareketsiz bir kişi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve depoda yaşadığı belirtilen 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
UmurbeyKonakİzmir3. Sayfa
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