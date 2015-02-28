Sulama kanalına düştüğü iş makinesinden sağ çıkamadı

EDİNİLEN bilgiye göre olay merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Uluyatır Sokak’ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Muhammed Erdoğan (23) moloz taşıdığı sırada makineyle birlikte su kanalına düştü. Yumuşak zeminden dolayı iş makinesinin hakimiyetini kaybederek su kanalına gömülen Muhammet Erdoğan uzun bir süre araç içerisinden çıkarılmayı bekledi. Olay sırasında orada bulunan Erdoğan’ın arkadaşları iş makinesinin içerisinden çıkarılmayı bekleyen talihsiz genci çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Orada bulunan kepçe yardımıyla suya gömülen işi makinesini halat yardımıyla yukarı çeken vatandaşlar Muhammet Erdoğan’ı çıkarmayı başardı. Bilinci kapalı bir şekilde çıkarılan Muhammet Erdoğan hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından Muhammet Erdoğan yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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