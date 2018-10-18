Sucuk hırsızlığı şüphelileri yakalandı

MANAVGAT'TA hafta sonu, Remzi Güven Caddesi ve Barbaros Caddesi'nde bir markete ait iki ayrı mağazadan 2 adet sucuk çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelilerinin T.E. ve arkadaşı H.S. olduğunu tespit eden polis, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başladı. Şüpheliler pazar günü Manavgat Demokrasi Bulvarı üzerinde birlikte yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan T.E. ve H.S. sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.