Sucuk hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Manavgat'ta bir marketin iki ayrı mağazasından 2 adet sucuk çaldığı iddia edilen T.E. ve arkadaşı H.S. yakalandı.

Sucuk hırsızlığı şüphelileri yakalandı
banner404

MANAVGAT'TA hafta sonu, Remzi Güven Caddesi ve Barbaros Caddesi'nde bir markete ait iki ayrı mağazadan 2 adet sucuk çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelilerinin T.E. ve arkadaşı H.S. olduğunu tespit eden polis, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başladı. Şüpheliler pazar günü Manavgat Demokrasi Bulvarı üzerinde birlikte yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan T.E. ve H.S. sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İyi Parti'de istifa rüzgarı! Sırada Alanya...
İyi Parti'de istifa rüzgarı! Sırada Alanya...
  1. POLİTİKA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479