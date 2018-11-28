GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu, hırsızlık, gasp, yağma, silahla yaralama gibi 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.S'yi sabah saatlerinde Korubaşı Mahallesi yolunda yakaladı. Gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. E.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi.
Suç makinesi komşuda yakalandı
Gazipaşa’da 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.S, polisin çalışması sonucu ele geçirildi
GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu, hırsızlık, gasp, yağma, silahla yaralama gibi 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.S'yi sabah saatlerinde Korubaşı Mahallesi yolunda yakaladı. Gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. E.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi.
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