Spiral taşı boğazını kesip öldürdü

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Şevkiye Mahallesi, Hakverdi Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikle çalışan spirali kullanan İskender Demiralp (23) bıçağını bilemeye başladı. Spiralin arıza yapması sonucu spiralin döner taşı fırlayarak Demiralp'in boğaz ını kesti.

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Şevkiye Mahallesi, Hakverdi Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikle çalışan spirali kullanan İskender Demiralp (23) bıçağını bilemeye başladı. Spiralin arıza yapması sonucu spiralin döner taşı fırlayarak Demiralp'in boğaz ını kesti.

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