Spiral taşı boğazını kesip öldürdü

09 Mart 2015 Pazartesi 14:02
EDİNİLEN bilgiye göre, olay Şevkiye Mahallesi, Hakverdi Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikle çalışan spirali kullanan İskender Demiralp (23) bıçağını bilemeye başladı. Spiralin arıza yapması sonucu spiralin döner taşı fırlayarak Demiralp'in boğazını kesti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, aşırı derecede kan kaybeden İskender Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demiralp’in yakınları sinir krizi geçirdi.
Başı da parçalanan Demiralp’in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 09.03.2015 13:04