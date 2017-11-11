Speedy Gonzales hırsızlar! 4 dakikalık soygun kamerada

İSTANBUL'UN Gaziosmanpaşa ilçesinde sahibinin elinden kurtulan iki pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Köpeklerin sahipleri pitbulllara tekme atarak kediyi kurtarmaya çalışsa da kedi parçalanarak can verdi. Tüm bu yaşanan pitbull vahşeti ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

KEDİ PARÇALANARAK CAN VERDİ

Gaziosmanpaşa'da sahiplerinin elinden kurtulan 2 pitbull cinsi köpek sokaktaki bir kediyi yakaladı. Kediyi ısırmaya başlayan köpekleri adeta vahşete neden oldu. Sahipleri kediyi kurtarmak için pitbull'lara tekme atmaya başladı. Ancak kedi paramparça olarak can verdi.

VATANDAŞLAR VAHŞETİ FİLM GİBİ İZLEDİ

Yaşanan pitbull vahşeti ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, iki pitbull cinsi köpeğin bir kediyi dişlerinin arasına alarak çekiştirdiği ve sahipleriyle vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Sahipleri defalarca köpeklere tekme atsa da pitbulllar kediyi parçalayarak öldürüyor. Bu sırada vatandaşlar bu vahşeti film izler gibi izliyor.