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Soyguncu, kuyumcunun liseden arkadaşı çıktı!

Mersin'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin işyeri sahibinin liseden sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Soyguncu, kuyumcunun liseden arkadaşı çıktı!

Mersin'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin işyeri sahibinin liseden sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:11
Soyguncu, kuyumcunun liseden arkadaşı çıktı!
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OLAY, merkez Akdeniz İlçesi’ne bağlı Çilek Mahallesi’nde meydana geldi. 30 Eylül’de saat 10.00 sıralarında kar maskeli bir kişi elinde torba ile Ercan Yalçın’ın işlettiği kuyumcuya geldi.

Elinde herhangi bir silah veya bıçak olmayan kişi, kuyumcuya önce altınları vermesini söyledi. Kuyumcu da, olayın şaka yapıldığını düşünerek tepkisiz kaldı. Bunun üzerine şüpheli Yalçın ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Panikleyen soyguncu, hiçbir şey almadan kaçtı. Kuyumcunun bağırması üzerine bölgedeki vatandaşlar tarafından kovalanan zanlı, kaçarken üzerinde bulunan bıçakla bir kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının S.A. olduğunu belirleyen ekipler, belirlediği adrese operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan S.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soygun girişimi ise güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcu Ercan Yalçın, soyguncu S.A.’nın  liseden sınıf arkadaşı olduğunu öğrenince şok oldu. Soygun sırasında maskeli olduğu için tanıyamadığını belirten Yalçın,  “O zaman masada çeyrek altın vardı, onu sayıyordum. Bir an kapıdan kar maskeli biri geldi. Bana ‘boşalt burayı’ dedi. Tabi ben o an zannettim ki  biri şaka yapıyor. Çünkü elinde silah yoktu, bıçak yoktu, hiçbir yok. Üstüme gelmeye başladı, masaya basıp üstüme zıplayınca ben itekledim. Ondan sonra kaçtı gitti. Liseden arkadaşım olması beni daha çok üzdü” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
SoygunKuyumcuLİSE ARKADAŞI
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