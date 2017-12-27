Soydukları eve ikinci kez gidince yakalanan kadınlardan komik savunma

ADANA'DA bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suçüstü yakalayan polisleri görünce, "Doğum yapacak yakınımız için ebe aramaya geldik" diyerek kurtulmaya çalıştı.

HIRSIZLIĞI FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 18 Aralık'ta soygun yapmak için Osmaniye'den Adana'ya gelen, Cono aşiretine mensup Tansu K. (28), Sibel T. (26), Kibariye S. (21) ve H.T (14), girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın ve tabanca çaldı. Ev sahibi Sayime Gökberk, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıktan çok sayıda sabıkları olan şüphelileri belirledi.

''EBE ARAMAYA GELDİK''

Polis, dün öğle saatlerinde aynı evi soymaya tekrar gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Gözcülük yapan H.T.'yi apartman girişinde yakaladı. Sibel T. ve Kibariye S. ise karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için ebe aramaya geldik" dedi.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince suçlarını kabul etti.

Sağlık kontrolüne götürülen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.