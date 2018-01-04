Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar, saatler sonra cesetleri bulundu

AKSARAY'DA Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (25), bir tarlada otomobilinin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kütük'ün olaydan bir kaç saat öncede Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı görüldü. Jandarma, 2 kişinin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR
Bugün saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray-Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki bir tarlada park halinde duran otomobil içindeki 1'i kadın 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz halde olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil içindeki kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü baptadı. Öldürülenlerden birinin Tuncer Kütük diğerinin de Mediha Akdağ olduğunu belirledi. Mediha Akdağ'ın elinde ise Kuran ve dini kitapların bulunduğu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
BİRKAÇ SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPMIŞ
Öldürülen Kütük'ün olaydan bir kaç saat önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinde çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında canlı olarak yayınladığı, yanındaki kişiyede sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Jandarma ekipleri, Kütük ve Akdağ'ı öldüren şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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