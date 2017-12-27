Sosyal medyadan arkadaşlarıyla vedalaştı sonra intihar etti

GİRESUN'DA Bulancak'a bağlı Ballıca mahallesindeki evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple intihar eden Mücahit Temur, intihar etmeden çok kısa bir süre önce sosyal paylaşım sitesinde yaşadığı zorluklardan ve hayatında bulunan kişilerden 3'ü hariç herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Genç, paylaşımdan kısa bir süre sonra da silahla kendini vurarak intihar edip hayatına son verdi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Mücahit T. Paylaşım yaptığı sosyal medya hesabında; "İnanın para pul hiçbir şey mutluluk vermiyor. Hayallerim vardı, umutlarım vardı, hayata küstürdüler beni. Ben yanlış bir şey yapmadım bunu bilin yeter. Hayatta üç kişi hariç herkese hakkımı helal ediyorum" notunu paylaştığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İntihar eden genç sosyal medyadan bu notu paylaştı;