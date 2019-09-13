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Sosyal medyadan anlaşıyorlardı! Tek tek gözaltına alındılar

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarında birbirleriyle irtibatlı olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların, fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koydukları ve bu gözcülere de komisyon verdikleri belirlendi

ASAYİŞ 13.09.2019, 12:00 13.09.2019, 13:55
Sosyal medyadan anlaşıyorlardı! Tek tek gözaltına alındılar
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KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, travesti olan T.A. (37), D.G. (32), İ.A. (27), R.A. (26), A.T. (31), H.S.D. (43), R.H. (35) ile S.B. (33) ve resmi nikahlı eşi A.B.B.'nin bahse konu suçlarla ilgili birbirleriyle irtibatta olduklarını ve faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların eskort siteleri ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden fuhuş ilanı verdikleri, fuhuş maksatlı anlaştıkları erkek müşterilerle para karşılığında fuhuş yaptıkları, bazı müşterilerini arkadaşlarına yönlendirip fuhşa aracılık ettikleri, D.A. (26) ve C.A.'ya (21) kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları, bazı şahısların fuhuş yapılan evlerinde etrafında gözcülük yaptığı ve fuhuştan kazanılan paradan komisyon aldıkları, şahısların birbirlerini ve mağdur kadınları fuhşa teşvik ettiklerini, fuhşa aracılık ederek fuhşu kolaylaştırdıkları ve ev kiralamak suretiyle fuhşa yer ve imkan sağladıklarını tespit etti.

2 gün önce operasyon için düğmeye basan ekipler, T.A., D.G., İ.A., R.A., A.T., H.S.D., R.H., S.B. ve A.B.B.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise narkotik maddeleri ve madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şahıs, adliyeye sevk edildi.

#sosyal medya
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