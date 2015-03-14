Sonunun Özgecan gibi olmasından korkuyor

SEYHAN ilçesi Akkapı Mahallesi’nde oturan Melisa Şölen, 12 Mart Perşembe günü saat 12.30’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Ancak Fatih Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan genç kızdan bir daha haber alınamadı.

“BAY BAY DEYİP SURATIMA KAPATTI”