Sonunun Özgecan gibi olmasından korkuyor

14 Mart 2015 Cumartesi 18:42
SEYHAN ilçesi Akkapı Mahallesi’nde oturan Melisa Şölen, 12 Mart Perşembe günü saat 12.30’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Ancak Fatih Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan genç kızdan bir daha haber alınamadı.
“BAY BAY DEYİP SURATIMA KAPATTI”
Melisa Şölenin nişanlısı Cem Perçin, “Nişanlım her gün okula giderken beni arardı, kaybolduğu gün okula gittiği saatlerde işlerimden dolayı telefonu açamadım ve bir daha kendisinden haber alamadım. Bu durum üzerine sürekli Melisayı aradık, bir ara sesinden sarhoş olduğunu tahmin ettiğim bir erkek telefonu açtı ve bana; ‘bay bay’ deyip telefonu yüzüme kapattı. O saatten sonra da Melisa’nın telefonuna ulaşamadık” dedi. Cem Perçin, Melisayı okulda hiçbir arkadaşının görmediğini, sadece Demet adında bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü ve Demet’e ‘eve gidiyorum’ dediği bilgisine ulaştıklarını söyledi. Öte yandan Perçin, Melisa’nın ailesiyle ya da kendisiyle herhangi bir problemi olmadığını, kaçırılmış olabileceğini ve ailece Melisa’nın hayatından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 17:45