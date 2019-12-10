Son telefonunda yardım istedi! Manavgat'ta talihsiz kadın evinde ölü bulundu
Manavgat'ta ısınmak için yaktığı gazlı sobadan zehirlendiği düşünülen Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının ölmeden önce ev sahibini telefonla arayıp yardım istediği ortaya çıktı.
MANAVGAT'TA, Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (52) evinde ölü bulundu. Bura'nın ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.
TELEFONLA YARDIM İSTEDİ
Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florica Bura'nın telefonla yardım istediği ev sahibi içeri girdiğinde Florica Bura'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Florica Bura'nın tek başına yaşadığı dairesinde ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceğini belirttiler.
CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|06:27
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9