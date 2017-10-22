Son Sürat-2'de 175 bin TL ceza

EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, Asayiş, Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ve İlçe Emniyet müdürlüklerinde görevli 512 polis katıldı. 118 noktada yapılan uygulamada, çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli ve tescilsiz motosikletler, kask kullanmayan, ehliyetsiz, fazla yolcu taşıyan sürücülerin yanı sıra motosiklet tamiri ve parçası satan işyerleri denetlendi. Uygulama esnasında 2 bin 802 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 18 kişi yakalandı, 3 kişi de gözaltına alındı. 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, eksiklerinden dolayı 238 sürücüye 175 bin 713 TL ceza yazıldı. Ayrıca uygulama esnasında 2 bin 265 motosiklet kontrol edilirken, 6 çalıntı, 1 yakalamalı/hacizli olduğu tespit edilen motosiklete el konuldu, 44 motosiklet trafikten men edildi.
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