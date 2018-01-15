Son fotoğraf! 3'ü de feci şekilde can verdi

PERTEK'TE oturan Ozan Karcı, geçen cumartesi aynı liseden mezun olduğu arkadaşları; Önder Baysal ve Rıdvan Gökalp ile Uzman Çavuş İhsan Öncü'yü yanına alıp, Elazığ'da otomobil kiraladı. Otomobille Pertek'te gezip eğlenen 4 arkadaş, dün sabah Tunceli'de Pülümür Vadisi'ne giderek piknik yaptı. Burada, alkol aldıktan sonra gece geç saatlerde Pertek merkezine dönmek isteyen arkadaşların bulunduğu Ozan Karcı yönetimindeki 23 BR 528 plakalı otomobil, gece yarısı ilçe girişindeki Şehit Astsubay İrfan Çiftçi Caddesi'nde bulunan istinat duvarına çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Karcı ile arkadaşları Baysal ve Bilen öldü. Arka koltukta oturduğu belirtilen Uzman Çavuş Öncü ağır yaralandı. Kazada, araç kullanılamaz hale geldi.

Başka kentte görev yapan ve izin için Pertek'e gelen Uzman Çavuş İhsan Öncü, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra Elazığ Fırat Üniveristesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öncü'nün hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Kazada ölen 3 arkadaşın cesedi otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pertek Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZADAN SAATLER ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI

Pertek'te aynı liseden mezun Ozan Karcı, Önder Baysal ve Rıdvan Gökalp'in piknikte çektirdikleri son fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi. Fotoğrafta, ellerinde alkol şişesi ve çay bardağıyla görülen 3 arkadaştan geriye bu kare kaldı.