Son dakika: Yapılan operasyonda ele geçirildi! Dikkat çeken detay...

TERÖRİSTLERE ait bol miktarda silah, mühimmat ve gıda maddesi de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında teröristlerim arazide görünmeden sızma eylemi yapmak için kullandıkları özel yapım kamuflajlar dikkat çekti.

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