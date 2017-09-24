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Son dakika... Vahşi cinayette katil zanlısından şoke eden ifade!

Mersin’de 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş’in katil zanlısı olarak 19 yaşındaki Alican K. yakalandı. Katli zanlısı verdiği ifadesinde küçük çocuğu kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

Son dakika... Vahşi cinayette katil zanlısından şoke eden ifade!

Mersin’de 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş’in katil zanlısı olarak 19 yaşındaki Alican K. yakalandı. Katli zanlısı verdiği ifadesinde küçük çocuğu kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

24 Eylül 2017 Pazar 14:27
Son dakika... Vahşi cinayette katil zanlısından şoke eden ifade!
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SURİYE'DEKİ iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi’ne geldiği belirlenen ailenin en küçük çocuğu olan Muhammed Hacderviş, 18 Eylül pazartesi akşamı evine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Hacderviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede aramaya çıktı. Ancak, Suriyeli ailenin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside 25 yerinden bıçaklandığı belirlenen küçük çocuğun cenazesi Mersin’de toprağa verildi.

200 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Katil ve katillerin bulunması için harekete geçen Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu ekip Kızkalesi’nde geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekip, çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına el konuldu, Mobese kayıtları ile incelemeye alındı. 18 Eylül’de saat 20.59’da küçük Muhammed’in elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görüntülerinin bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildiği ortaya çıktı. 
Süren soruşturma kapsamında iddiaya göre çocuğun en son yanında görülen ve elini tutarak yürüdüğü belirlenen Alican K., katil zanlısı olarak dün akşam saatlerinde merkez Mezitli İlçesi’ndeki bir evde gözaltına alındı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Alican K., iddiaya göre verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti. Alican K, verdiği ifadesinde, küçük Muhammet Derviş’in kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü öne sürdü. Katil zanlısı Alican K., bu sabah sevk edildiği Erdemli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Vahşi CinayetSon DakikaMuhammet DervişMersin
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