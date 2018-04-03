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Son dakika! Siirt'te operasyon başladı

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla bir köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından operasyon başlatıldı

Son dakika! Siirt'te operasyon başladı

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla bir köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından operasyon başlatıldı

03 Nisan 2018 Salı 09:50
Son dakika! Siirt'te operasyon başladı
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SİİRT'te 6 güvenlik korucusu ile bir jandarma uzman  onbaşının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve iş birlikçilerini  etkisiz hale getirmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı  bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım  çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştiren bölücü  terör örgütü mensuplarını ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede  örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo  alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon  düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması  ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla merkez Kavaközü Köyü mülki  sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada,  yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı  kaydedildi.

Ormanardı Köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan  güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda  güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan,  Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3  güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5  terörist etkisiz hale getirilmişti.

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SiirtOperasyonJandarma Uzman Onbaşının şehit Olduğu
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