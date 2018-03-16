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Son dakika: Polis koleji sınavında usulsüzlük operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: Polis koleji sınavında usulsüzlük operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

16 Mart 2018 Cuma 15:43
Son dakika: Polis koleji sınavında usulsüzlük operasyonu
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji  Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama  kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 24 ilde eş zamanlı operasyon  başlatıldı.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının  FETÖ soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavlarına yönelik incelemeleri  devam ediyor.

 Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit  edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon  başlattı. Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın  şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına  giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.  Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne  getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:39
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AnkaraAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıPolisPolis Koleji Sınavı
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