Son dakika... Manavgat'ta 4 mahalleyi tehdit eden orman yangını

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Aksaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı. Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.