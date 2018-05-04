Son dakika... Kod adı 'Burak' 3 bin FETÖ'cüyü deşifre etti



"BURAK" kod adlı pilot, FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasını deşifre etti. Onun itirafıyla başlayan soruşturma çorap söküğü gibi devam etti. Diğer şüphelilerin de itiraflarıyla TSK içindeki 3 bin FETÖ üyesi deşifre edildi. Bu 3 bin kişi arasında bulunan bin 30 örgüt üyesi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişinin gözaltına alınması için operasyonlar sürüyor. Son olarak Konya merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 70 şüpheliden 30'u gözaltına alındı, 40 kişi aranıyor. İlkokul 5'inci sınıfta Ankara'daki FETÖ dershanesine başladıktan sonra örgütün esir aldığı "Burak" orduya sızdırıldı. Askeri lise ve harp okulu yıllarında örgütün mahrem abisi tarafından yönlendirilen subay, Cougar helikopter pilotu oldu. 15 Temmuz akşamı üs gazinosunda oturan pilot, darbe girişiminin olduğunu medya aracılığıyla duyduğunda Konya Valisi Yakup Canbolat'a ulaştı. Kalkışmanın bastırılmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü'nde ifade veren pilot, 3 subayı, 3 subay da 12 örgüt üyesi askeri deşifre etti. Soruşturma Türkiye geneline yayılarak TSK'daki ByLock kullanmayan, Bank Asya hesabı olmayan ve örgüt dershanesinde kaydı bulunmayan kripto askerlerin deşifre olmasını sağladı. 40 kişinin arandığı Konya'daki son operasyonda yakalanan zanlılardan birçoğunun muvazzaf asker olduğu belirtildi.

5 İLDE 10 FETÖ GÖZALTISI

FETÖ'nün askeri Antalyayapılanmasına yönelik Malatya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda da aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'ın yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da da Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken 9 gün önce yakalanan firari FETÖ'cü eski hakim çift Mustafa Sarıgedik ve Yasemin Sarıgedik çıkarıldıkları mahkemede FETÖ üyeliğinden tutuklandı.