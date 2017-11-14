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14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
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Son dakika... Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü...

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Kırmızı listede aranan bir terörist öldürüldü... Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun, kırmızı listede öldürülen ilk PKK'lı olduğu öğrenildi

Son dakika... Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü...

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Kırmızı listede aranan bir terörist öldürüldü... Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun, kırmızı listede öldürülen ilk PKK'lı olduğu öğrenildi

14 Kasım 2017 Salı 14:04
Son dakika... Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü...
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan  tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
TeröristKırmızı Liste
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