Son dakika... Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist in etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı liste de olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı.

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