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Son dakika: Karısını ve karısının sevgilisini öldürdü!

Tuncer Kütük (27) ve Mediha Akdağ (50) isimli sevgililer Aksaray'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Mediha Akdağ'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Şükrü Akdağ (52) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şükrü Akdağ'ın sorgusunda, "Namus için yaptım" dediği öğrenildi

Son dakika: Karısını ve karısının sevgilisini öldürdü!

Tuncer Kütük (27) ve Mediha Akdağ (50) isimli sevgililer Aksaray'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Mediha Akdağ'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Şükrü Akdağ (52) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şükrü Akdağ'ın sorgusunda, "Namus için yaptım" dediği öğrenildi

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:02
Son dakika: Karısını ve karısının sevgilisini öldürdü!
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ÇARŞAMBA günü saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray-Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki tarlada, hasarlı bir otomobil görüldü. 68 BM 327 plakalı otomobil içinde biri kadın iki kişi, kanlar içinde hareketsiz bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Sürücü Tuncer Kütük'ün (27) vücuduna isabet eden 2 kurşunla, yanındaki Mediha Akdağ'ın (50) da 3'ü başına olmak üzere 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

EŞYALARINI TAŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADI

 Jandarma, Konya'da oturan Mediha Akdağ'ın, eşi Şükrü Akdağ ile ayrı yaşadığı ve yaklaşık iki yıldır boşanma davalarının sürdüğünü belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Mediha Akdağ'ın, olay günü eşyalarını Aksaray'da oturan Tuncer Kütük ile eşyalarını bir otomobile yükleyip, Aksaray'da tuttuğu eve götürdüğünü belirledi. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan Mediha Akdağ'ın eşi Şükrü Akdağ iddiaya göre, durumu öğrenip peşlerine düştü. Takip edildiklerini anlayan Tuncer Kütük’ün panikle direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç şarampole düştü.

Şükrü Akdağ, burada önlerini kestiği araçtaki eşi ve Tuncer Kütük'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma yapılan çalışma sonucu Şükrü Akdağ'ı, dün akşam saatlerinde Konya'da saklandığı evde gözaltına aldı. Akdağ, sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

TUTUKLANDI

Şükrü Akdağ (52) , yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 Akdağ, jandarmadaki ifadesinde 'Namus için yaptım. Eşimle iki yıldır ayrı yaşıyorduk. Eşim benden ayrılarak Konya'da ev tuttu. Ben Sarayönü ilçesinde yaşamaya devam ettim. Olayın olduğu gün eşimin komşuları beni arayarak, 'Eşin eşyaları toplayıp gidiyor' dedi. Bunun üzerine takip etmeye başladım. Sultanhanı ilçesinde yakınlarında arabayla önlerini kestim. Benden kurtulmak için şarampole indiler. Peşlerinden şarampole indim. Tuncer Kütük'e iki el, Mediha'ya da altı el ateş edip öldürdükten sonra ayrı arabayla Sarayönü'ne geri döndüm dedi.

'OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI' PAYLAŞIMI

 Tuncer Kütük'ün ise olaydan saatler önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayın yaptığı, yanındaki Mediha Akdağ'a da sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü.?

 Görüntülerde Kütük'ün, sosyal medyada konuştuğu bir kişiye de 'Operasyon başarıyla tamamlandı' demesi dikkat çekti.

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