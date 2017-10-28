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Son dakika: Kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de kadın sürücü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı arıyor

Son dakika: Kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de kadın sürücü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı arıyor

28 Ekim 2017 Cumartesi 12:50
Son dakika: Kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü
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KADIKÖY Merdivenköy'de bugün 12:00 sıralarında sokakta bulunan vatandaşlar silah sesi duydu. Hemen sesin geldiği yere yönelen vatandaşlar, bir araç içinde direksiyon başında kanlar içinde bir kadının olduğunu fark etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri de olay yerine gelerek silahla vurulan kadına müdahale etti. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Görgü şahitleri ise, "İki el silah sesi duyduk. Kadın öldürülmüş. Bir adam kaçıyordu" dedi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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CinayetSon Dakika
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