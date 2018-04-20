Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...

Son Dakika: Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı

Son Dakika: Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı

20 Nisan 2018 Cuma 07:47
Son Dakika: Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü tutuklandı
banner404

SORUŞTURMAYI yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü  Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları  istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman  Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona  erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı  terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına  hükmetti.

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Gabon yapılanması içinde yer aldığı  tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in  10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak  özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY)Orta Afrika ülkesi Gabonda3 FETÖcü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa dışı silah ticareti operasyonu
Yasa dışı silah ticareti operasyonu
Interpol’ün aradığı kişileri kaçıranlara operasyon
Interpol’ün aradığı kişileri kaçıranlara operasyon
Ankara'da baba oğul kıskıvrak yakalandı
Ankara'da baba oğul kıskıvrak yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim