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Son dakika: FETÖ'ye 'üst düzey' operasyon! Polisleri görünce...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı

Son dakika: FETÖ'ye 'üst düzey' operasyon! Polisleri görünce...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı

12 Nisan 2018 Perşembe 07:43
Son dakika: FETÖ'ye 'üst düzey' operasyon! Polisleri görünce...
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İL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi  ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, merkez Seyhan  ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre  evinde 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 1,5 yıldır arandıkları ve örgütte üst düzey yönetici konumunda oldukları iddia edildi.

Zanlıların yakalandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaport ile çok miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin eve girdiği sırada zanlılardan birinin binanın  hemen yanındaki inşaat alanına bir cep telefonu attığı iddiasıyla arama çalışması  başlatıldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne  götürüldü.
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖye üst Düzey OperasyonAdana
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