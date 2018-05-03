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Son dakika! FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 70 kişi için yakalama kararı çıkartıldı

Son dakika! FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 70 kişi için yakalama kararı çıkartıldı

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:47
Son dakika! FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
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KONYA merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk  Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit  edilen, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı  verildi. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları  sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu  personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri  doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında  yakalama kararı çıkartıldı.

TSK'de sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri  kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise  öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde  yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe  edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek  her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite  tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri  öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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