Son dakika! FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon



KONYA merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

TSK'de sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğu öğrenildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.