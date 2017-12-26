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Son Dakika... Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu

FETÖ’nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin TL yatırdığı belirlend

Son Dakika... Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu

FETÖ’nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin TL yatırdığı belirlend

26 Aralık 2017 Salı 08:02
Son Dakika... Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu
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FETÖ/ PDY’nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da oynayan Uğur Boral’ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral’ın itirafları doğrultusunda FETÖ’nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.

FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ

Bu arada FETÖ’nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel’e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. HABERTÜRK’ün, “3 Temmuz imamı” başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel’e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın, takımların imamları olduğu iddialar arasında. Transferlerde etkili olan imamlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da futbol oynamıştı.

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